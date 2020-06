Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall führt zu Behinderungen

Nordhausen (ots)

Zu Verkehrsbehinderungen auf der Halle-Kasseler-Straße führte am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall. An der Ampelkreuzung in Werther, Höhe Hotel, musste ein 48-jähriger Autofahrer verkehrsbedingt halten. Der dahinter fahrende 40-Jährige in seinem Opel Insignia kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den haltenden Toyota Auris auf. Personen wurden nicht verletzt. Die beiden Autos waren derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell