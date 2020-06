Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gesundheitliche Probleme führen zu Unfall

Nordhausen (ots)

Glück im Unglück hatte am Mittwochnachmittag ein 80-jähriger Autofahrer in seinem Golf auf der B 4 bei Nordhausen. Der Mann war gegen 16.45 Uhr in Richtung Sondershausen unterwegs. Auf Grund von gesundheitlichen Problemen verlor er die Orientierung und die Kontrolle über sein Auto. An der Auffahrt zur Anschlussstelle der Autobahn Nordhausen Süd fuhr er zunächst in den Gegenverkehr, dann in die Schutzplanke, bevor er auf dem Feld in einem Graben zum Stehen kam. Weitere Autofahrer kümmerten sich um den Mann und verständigten die Rettungskräfte und Polizei. Der Rentner wurde ins Krankenhaus gebracht, zog sich aber keine unfallbedingten Verletzungen zu. Sein Auto musste abgeschleppt werden.

