Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer auf Feld

Schönstedt (ots)

Ca. 20 qm Feld, abgemähtes Gras, brannten am Mittwochnachmittag Am Bach. Noch vor Eintreffen der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schönstedt gelang es den Anwohnern, das Feuer zu löschen. Bereits am Vormittag hatte es auf dem Feld gebrannt. Zur Höhe des Schadens sind keine Angaben möglich. Wie das Feuer entfachen konnte, ist noch ungeklärt.

