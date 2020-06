Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Anzeigen innerhalb von 10 Minuten gegen uneinsichtigen Verkehrsteilnehmer

Mühlhausen (ots)

Uneinsichtig verhielt sich am Mittwochabend ein 54-jähriger Mann auf seinem E-Roller. Polizisten kontrollierten ihn am Obermarkt, da es am Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen gab. Eine Anzeige war die Folge. Minuten später, in der Burgstraße, erwischten ihn die Beamten erneut fahrend. Eine zweite Anzeige folgte. Zur Unterbindung weiterer Straftaten stellten die Polizisten den Roller sicher.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell