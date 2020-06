Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Täter nach Sachbeschädigung gestellt

Mühlhausen (ots)

Zeugen informierten in der Nacht zum Donnerstag über einen Mann, der in der Felchtaer Straße mehrere Autos beschädigen soll. Die Polizisten trafen auf einen 21-Jährigen, der stark angetrunken war. Er hatte von einem geparkten Chevrolet den Außenspiegel abgetreten und verhielt sich gegenüber den Beamten sehr aggressiv. Bei einer Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass er zur Fahndung ausgeschrieben war. Während der Klärung beleidigte er die Beamten massiv. So erstatteten sie nicht nur Anzeige wegen Sachbeschädigung, sondern auch wegen Beleidigung. Da der 21-Jährige eine ladungsfähige Anschrift angeben konnte, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

