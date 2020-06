Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Moped abgefackelt

Oldisleben (ots)

Wegen Brandstiftung ermittelt die Polizei seit Mittwochabend gegen einen 22-jährigen Mann aus dem Kyffhäuserkreis. Er hielt sich bei einem Bekannten in Oldisleben auf. Dort soll er mit seinem Feuerzeug zunächst den Tankdeckel eines Mopeds in Brand gesetzt haben. Wenig später brannte die S 52 komplett. Der Tatverdächtige hatte so lange am Moped gewackelt, bis Benzin aus dem Tank schwappte. Das zündete er letztlich an. Da die Anwesenden vergeblich versuchten das Feuer zu löschen, rückten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Oldisleben rückten an und hatten die Flammen dann schnell unter Kontrolle. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Auch ein in der Nähe stehender Baum fing Feuer.

