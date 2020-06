Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw blockiert seit Stunden den Gaußring

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Seit Mittwochmorgen sind Polizei und Abschleppunternehmen am im Industriegebiet am Gaußring im Einsatz. Kurz vor 7 Uhr war dort ein ukrainischer 40 Tonner mit Holz beladen, in einen Abhang gerutscht. Der 48-jährige Fahrer wollte nach einer Pause die Bremse des Aufliegers lösen, als sich der Zug plötzlich bewegte und ins Rutschen kam. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein Abschleppunternehmen gelang es den Lkw zu sichern. Ein zweites Unternehmen aus Göttingen wurde zur Bergung, die sich als schwierig herausstellte und dadurch vermutlich noch bis in den späten Nachmittag dauert, hinzugezogen.

