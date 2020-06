Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kampf gegen Wespen endet im Dachstuhlbrand

Hundeshagen (ots)

Ca. 20000 Euro Schaden richtete ein Feuer am Mittag in Hundeshagen an. Die dreiköpfige Familie konnte das Haus unverletzt verlassen. Ermittlungen zufolge brach der Brand beim Bekämpfen eines Wespennestes aus. Die Feuerwehr musste ca. 4 qm Dach abdecken, um nach weiteren Glutnestern suchen zu können. Nach einer knappen halben Stunde war das Feuer gelöscht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell