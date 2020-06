Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kennzeichen gestohlen

Leinefelde (ots)

In der Nacht zum Mittwoch wurden in der Triftstraße von einem geparkten Renault die Kennzeichen gestohlen. Bei den Kennzeichen handelt es sich um EIC-QO 288. Der oder die Täter agierten zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwochmorgen, 6.30 Uhr. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell