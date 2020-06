Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisierter Autofahrer im Straßengraben

Nordhausen (ots)

Ein 26-jähriger Autofahrer befuhr am Dienstagabend, gegen 23.05 Uhr, mit seinem BMW die Kasseler Landstraße stadtauswärts. Beim rechts abbiegen auf die Osteröder Landstraße verlor er die Kontrolle über sein Auto, kam von der Straße ab und fuhr in den Graben. Der Mann blieb unverletzt, sein Auto musste abgeschleppt werden. Ein Alkoholtest verlief mit 0,5 Promille positiv. Ob der Alkohol ursächlich für den Unfall war, ist noch unklar. Der 26-Jährige gab an, einem Reh ausgewichen zu sein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell