Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bargeld aus Baumarkt gestohlen

Niederorschel (ots)

Gestern Abend brachen Unbekannte in einen Baumarkt in Niederorschel im Eichsfeld ein. Durch eine Tür zum Lager gelangten der oder die Täter in den Markt. Dort durchsuchten sie, offenbar gezielt, den Kassenbereich. Sie erbeuteten mehrere tausend Euro Bargeld und konnten unerkannt entkommen. Den Einbruch entdeckte ein Zeuge gegen 23.30 Uhr. Gegen 18.30 Uhr wurde am Abend der Markt verschlossen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell