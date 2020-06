Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer in Wohnung ausgebrochen, sieben Bewohner vorsorglich im Krankenhaus

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Kasseler Tor brach am Dienstagabend, kurz nach 20 Uhr, ein Feuer aus. Rettungskräfte brachten die Anwohner in Sicherheit. Der 85-jährige Bewohner der Brandwohnung und sechs weitere Hausbewohner kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Ermittlungen zufolge brannte es in der Küche des Rentners. Die Kriminalpolizei untersuchte noch am Abend den Brandort. Vermutlich führte der technische Defekt eines Küchengerätes zum Brand. Das Feuer hinterließ einen Schaden von ca. 7500 Euro. Bis auf eine Wohnung im Haus sind alle weiteren Wohnungen bewohnbar.

