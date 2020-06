Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auf Pflege bedachter Einbrecher in Drogerie

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein besonders dreister Dieb agierte in der Nacht zum Dienstag in einer Drogeriefiliale an der Sperberwiese. Kurz nach 4 Uhr löste er im Drogeriemarkt den Alarm aus. Als Minuten später der Sicherheitsdienst eintraf, war der unbekannte Täter verschwunden. Eine Videoüberwachung zeichnete die Tat auf. Hiernach packte der Unbekannte ab 3 Uhr seelenruhig Waren in eine Kiste. Nach Auslösen des Alarms und der damit verbundenen Nebelanlage, zerstörte er mit einem Feuerlöscher eine Eingangstür und verschwand mit der Beute. Noch ist unklar, wie der Täter unbemerkt in das Geschäft gelangen konnte. Möglicherweise nutzte er die Anlieferung in den frühen Nachtstunden. Was genau der Dieb gestohlen hat, kann noch nicht gesagt werden. Er hinterließ jedoch einen Sachschaden von ca. 3000 Euro. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann oder zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.

