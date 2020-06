Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ein Tatverdächtiger nach Messerattacke am Wochenende in Untersuchungshaft

Mühlhausen (ots)

In der Nacht zum Samstag, 20. Juni, kam es in Mühlhausen zu einem Messerangriff, bei der zwei Brüder im Alter von 30 und 36 Jahren schwer verletzt worden sind. (OTS Pressemeldung vom 20. Juni, 20.25 Uhr) Die Polizei in Mühlhausen nahm am Montagabend, nach einem Hinweis, in einem Einkaufsmarkt in der Thomas-Müntzer-Straße, einen 23-jährigen Mann vorläufig fest. Der aus Afghanistan stammende Mann schweigt zur Tat. Er wurde am Mittwoch einem Haftrichter in Mühlhausen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der 23-Jährige wurde in eine Haftanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern weiter an. Noch ist unklar, ob der Mann alleine gehandelt hat oder mehrere Personen an der Tat beteiligt waren.

