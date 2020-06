Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Stauden geklaut, die Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Zwischen Samstag, 6. Juni und Dienstag, 9. Juni, machten sich Unbekannte an der 2019 neu angelegten Grünfläche in der Parkallee, an der Wendeschleife zu schaffen. Sie klauten Staudenpflanzen im Wert von mindestens 800 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die möglicherweise den Diebstahl beobachtet haben oder den Personen an der Grünfläche aufgefallen sind, die sich am Beet zu schaffen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

