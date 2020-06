Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fallrohre gestohlen

Bad Tennstedt (ots)

In der Nacht zum Dienstag machten sich Unbekannte am Fallrohr eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße zu schaffen. Mit ca. 20 m Kupferrohr verschwanden der oder die Diebe schließlich.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell