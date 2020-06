Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Kellereinbrüche in Mehrfamilienhaus

Sondershausen (ots)

Am Montagabend kam es zwischen 18 und 21 Uhr in der Crucisstraße zu mehreren Kellereinbrüchen. Unbekannte durchtrennten die Vorhängeschlösser und gelangten so in die einzelnen Kellerabteile. Noch kann nicht abschließend gesagt werden, was gestohlen wurde. Sicher ist, der oder die Täter verschwanden mit einem Werkzeugkoffer und einem neuwertigen Bollerwagen. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

