Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sprayer ertappt

Mühlhausen (ots)

Ein Zeuge informierte am Montagnachmittag die Polizei über eine aktive Gruppe von Sprayern in der Unterführung Im Flarchen. Polizisten erwischten die Vier, zwei Jungen und zwei Mädchen im Alter von 13, 14 und 16 Jahren im schwarzen Weg. Sie hatten mit roter Farbe ACAB an eine Wand gesprüht. Gegen das Quartett aus Mühlhausen wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell