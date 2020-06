Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher auf Schulgelände

Heldrungen (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag, 18. Juni zum Freitag, 19. Juni, drangen Unbekannte gewaltsam auf das Gelände der Gemeinschaftsschule Am Bahnhof ein. Zunächst beschädigten der oder die Täter mehrere Zaunslatten und gelangten so auf das Gelände. Aus einem Geräteschuppen ließen sie Gartengeräte, darunter einen Trimmer, im Wert von über 1300 Euro mitgehen. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

