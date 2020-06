Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Langfinger in Scheune

Nordhausen (ots)

Am zurückliegenden Wochenende brachen Unbekannte eine Scheune An den Kiesteichen auf, nachdem zuvor schon ein Zaunsfeld beschädigt wurde. Aus der Scheune stahlen der oder die Unbekannten ein Notstromaggregat und Spirituosen. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell