Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash auf Kreuzung, eine Unfallbeteiligte zur Beobachtung im Krankenhaus

Mühlhausen (ots)

Eine 22-jährige Frau musste am Sonntagabend nach einem Unfall auf der B 247, Langensalzaer Landstraße, zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht werden. Sie saß in einem Mercedes, dessen 23-jähriger Fahrer gegen 18.35 Uhr, stadtauswärts, auf der Bundesstraße unterwegs war. An der Kreuzung zur Bonatstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem Volvo, dessen 19-jährige Fahrerin von der Langensalzaer Landstraße nach links, stadteinwärts, auf die Bundesstraße abbiegen wollte. Zeugenaussagen zufolge hatte der Mercedes unmittelbar vor der Kreuzung einen Motorradfahrer überholt und war kurz vorm Crash erst wieder auf die rechte Fahrspur der Bundesstraße gewechselt. Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe beseitigen. Ein Abschleppdienst kam zur Bergung des Volvo zum Einsatz. Gegen 20.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

