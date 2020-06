Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Anzeige nach aufgerissener Ölwanne

Nordhausen (ots)

Die Ölwanne riss sich am Sonntagabend, gegen 20.30 Uhr, ein Autofahrer auf einem Feldweg am Möwensee auf. Während der 29-Jährige auf der Suche nach einem Abschlepper war, entdeckten Passanten die ca. 45m lange Ölspur und informierten die Polizei. Die alarmierten Kameraden der Feuerwehr kamen vor Ort und entfernten das Öl. Die Untere Wasserbehörde muss nun prüfen, inwiefern weitere Maßnahmen erforderlich sind. Das Verursacherfahrzeug, ein Passat, wurde noch am Abend abgeschleppt. Gegen den Autofahrer wird nun wegen des Verdachtes der fahrlässigen Bodenverunreinigung ermittelt.

