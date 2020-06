Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Nordhausen (ots)

Gleich zweimal war ein Gebäude des Bildungswerkes in der Rathsfelder Straße am Wochenende das Ziel von Einbrechern. Am Sonntag, gegen 19 Uhr, entdeckte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ein aufgebrochenes Fenster. Mit dem gestohlenen Werkstattschlüssel gelangten der oder die Täter in einen Lagerraum. Von dort erbeuteten sie mehrere Elektrowerkzeuge. Am Montagmorgen, gegen 4.25 Uhr, entdeckte der Sicherheitsdienst erneut ein gewaltsam geöffnetes Fenster. Vermutlich wurde wieder Werkzeug gestohlen. Das Auslösen des Alarms verhinderte möglicherweise einen weiteren Einbruch in der Alten Leipziger Straße. Am Sonntagabend, gegen 21.35 Uhr, schlugen Unbekannte eine Scheibe am Tor zu einer Werkstatt des Outdoorfachgeschäftes ein. Hierbei löste der Alarm aus wodurch der oder die Täter von ihrem Vorhaben vermutlich abließen. Eingebrochen sind der oder die Täter aber dann doch in der Alten Leipziger Straße. In eine Elektrofirma drangen Einbrecher gewaltsam ein. Dort brachen sie einen Schreibtisch auf und verschwanden mit zwei Fahrzeugschlüsseln. Vermutlich handelt es sich bei allen genannten Einbrüchen um den oder dieselben Täter. Wer Hinweise zu den Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

