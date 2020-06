Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wieder Unfall auf B 85 in Richtung Kyffhäuser, zwei Motorradfahrer schwer verletzt

Kyffhäuserland (ots)

Zwei Motorradfahrer liegen nach einem Unfall am Sonntag, auf der B 85, schwer verletzt im Krankenhaus. Ein 16-jähriger Jugendlicher aus dem Landkreis Nordhausen war gegen 17.25 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Kelbra und Kyffhäuser unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seine Suzuki und rutschte in ein entgegenkommendes Motorrad. Der Jugendliche und ein 68-jähriger Mann aus Sangerhausen stürzten und verletzten sich schwer. Der entstandene Schaden wird auf ca. 15000 Uhr geschätzt. Bis 19.45 Uhr kam es an der Unfallstelle zu Behinderungen. Erst am Samstag war es auf der Strecke zu einem Unfall mit einem Motorradfahrer gekommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell