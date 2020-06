Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Kradfahrer

Sondershausen (ots)

Leicht verletzt wurde am frühen Samstagnachmittag ein Kradfahrer auf der B85 am Kyffhäuser. Der Kradfahrer überholte in einer Rechtskurve ein anderes Motorrad, geriet dabei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

