Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Getrübte Hochszeitsfeier nach Einbruch in Vereinsheim

Mühlhausen (ots)

Eine böse Überraschung erlebten die Gäste einer Hochzeit am Freitagvormittag im Vereinshaus eines Kleingartenvereins Am Güterbahnhof. Unbekannte waren in der Nacht zum Freitag in das Vereinsheim eingedrungen. Sie brachen eine Tür auf und durchwühlten sämtliche Räume. Mit einigen dort gelagerten Hochzeitsspeisen, darunter auch der Hochzeitstorte, im Wert von ca. 250 Euro, verschwanden die Einbrecher wieder.

