Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerwehr löscht brennenden Lkw, noch immer gibt es Verkehrsbehinderungen

Windeberg (ots)

Am späten Vormittag, kurz nach 11 Uhr, brannte auf der Landstraße zwischen Mühlhausen und Windeberg ein Lkw mit Anhänger. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrerhaus retten, bevor es vollständig ausbrannte. Es entstanden mindestens 100.000 Euro Schaden, auch der Fahrbahnbelag wurde durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Das Straßenbauamt leitet den Verkehr halbseitig an der Unglücksstelle vorbei. Derzeit befinden sich noch Vertreter der zuständigen Behörden vor Ort, da an der Unglücksstelle neben Diesel auch Betriebsstoffe ausgelaufen sind. Ein technischer Defekt hatte zum Brand des Lkw geführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell