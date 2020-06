Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug aus Umbauhaus gestohlen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Unbekannte drangen in den zurückliegenden Tagen in ein Reihenhaus, in der Göttinger Straße, ein. Das Hausn wird derzeit saniert. Mit Werkzeug im Wert von ca. 2000 Euro verschwanden die Diebe. Wer Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zwischen Samstag, 6. Juni und Donnerstag, 18. Juni, geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03605/6510 zu melden.

