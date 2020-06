Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlicher zusammengeschlagen

Hachelbich (ots)

Ein 18-jähriger Jugendlicher wurde in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in der Lindenstraße körperlich attackiert. Eine 34-jährige Frau und ihr 23-jähriger Begleiter sollen auf ihr Opfer eingeschlagen und es gewürgt haben. Als die Mutter des Opfers hinzukam, flüchteten beide. Sanitäter kümmerten sich um den verletzten Jugendlichen. Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

