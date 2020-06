Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrssünderin ertappt

Bad Frankenhausen (ots)

In der Nacht zum Freitag kontrollierten Polizisten in der Feldstraße eine 23-jährige Frau in ihrem Skoda. Ein Drogentest verlief positiv. Im Auto fanden die Beamten einen Schlagring und geringe Mengen an Betäubungsmitteln. Gegen die Frau wird nun nicht nur wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt, sondern auch wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell