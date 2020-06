Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schrottdiebe gefasst

Mühlhausen (ots)

Die Polizei in Mühlhausen konnte in der zurückliegenden Nacht zwei Männer vorläufig festnehmen. Die Beiden 34 und 37 Jährigen waren auf das Gelände der Müllumladestation in der Aemilienhäuser Straße eingedrungen. Durch das Scheinwerferlicht ihrer Taschenlampen wurde ein Zeuge auf die Einbrecher aufmerksam und verständigte die Polizei. In den Taschen der Festgenommenen fanden die Beamten bereits verstauten Elektroschrott. Die Männer mussten die Nacht in der Zelle verbringen. Am Vormittag erfolgte die Freilassung der Beiden.

