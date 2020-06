Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallverursacher mit Schnittwunden, die Polizei sucht Zeugen

Leinefelde (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 11. Juni zum Freitag 12. Juni, kam es im Schulweg zur Beschädigung eines geparkten Hyundai i.20. Die Polizei geht aufgrund der vorgefundenen Spuren von einem Verkehrsunfall aus und ermittelt wegen des Verdachtes des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Am i20 waren die Heckscheibe vollständig gesplittert und ein Rücklicht beschädigt. Auf Grund der vorgefundenen Blutspuren am Unfallort, muss sich der Unfallverursacher, nicht unerheblich, verletzt haben. Möglicherweise handelte es sich um einen Radfahrer, der mit dem, auf Höhe der Hausnummer 3, geparkten Hyundai kollidierte. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall oder die Verursachung des Sachschadens am Auto beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können. Der Täter müsste großflächige, sichtbare Schnittverletzungen aufweisen. Wem sind seit Freitag Personen mit Schnittverletzungen aufgefallen?

