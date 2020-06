Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Dingelstädt (ots)

Bislang unbekannte Täter machten sich bereits Ende Mai an mehreren Fahrzeugen in der Dingelstädter Innenstadt zu schaffen. In der Nacht vom Himmelfahrtsdonnerstag, 21. Mai, zu Freitag, 22. Mai, beschädigten sie drei Autos, die in der Lindenstraße und am Anger abgestellt waren. Zeugenaussagen zufolge soll es sich bei den Tätern um zwei offenbar alkoholisierte Jugendliche gehandelt haben. Ein Zeuge nahm, gemeinsam mit einem noch unbekannten Paar, die Verfolgung auf. Sie verloren das Duo jedoch im Bereich der Kirche aus den Augen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen zum Vorfall. Auch das bislang noch unbekannte Paar wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt zu melden, da sie als wichtige Zeugen in Betracht kommen.

