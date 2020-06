Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad gestohlen

Greußen (ots)

Am Mittwochabend stahlen Unbekannte in der Ottenhäuser Straße, nahe des Karpfenteiches, ein Fahrrad. Der Besitzer hatte das weiße Herrenrad des Herstelles Kellys gegen 19.30 Uhr abgestellt und mit einem Schloss an einem Zaun gesichert. Als er ca. eine Stunde später zurückkehrte, war das Fahrrad bereits verschwunden. Auf dem Tourenbike ist ein Aufkleber mit der Aufschrift Autoshop aufgebracht. Wer hat den Diebstahl bemerkt oder kann Angaben zum Verbleib des Fahrrades machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

