Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei ermittelt nach Verkehrskontrolle

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Einen wahren Volltreffer landeten Polizisten bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend in Heiligenstadt. Sie stoppten gegen 20.40 Uhr einen 35-jährigen Mann in einem VW Polo in der Robert-Bosch-Straße. Auf dem Kennzeichen fehlte die TÜV Plakette. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die vorderen und hinteren Kennzeichen vertauscht waren und nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Sie waren von einem Taxi in Göttingen gestohlen wurden. Der kontrollierte Polo wurde außerdem bereits im Januar außer Betrieb gesetzt. Es muss nun geklärt werden, ob das Auto möglicherweise gestohlen wurde. Gegen den 35 Jahre alten Fahrer lag ein Haftbefehl vor. Er stand zudem unter Drogeneinfluss und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

