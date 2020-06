Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Handtaschenraub

Mühlhausen (ots)

Eine Rentnerin wurde am Mittwochnachmittag in Mühlhausen Opfer eines Handtaschenraubes. Die 84-Jährige war gegen 13.45 Uhr bei der Marienkirche unterwegs, als sich ihr ein Unbekannter von hinten näherte und die Handtasche entriss. Der Mann flüchtete. Die Frau blieb unverletzt. Der Täter soll ca. 1,70 m groß und schlank gewesen sein. Er war dunkel gekleidet und führte einen Rucksack und die braune Umhängetasche bei sich. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Mann machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

