Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug ausgebrannt - Polizei ermittelt Täter

Mühlhausen (ots)

In Mühlhausen ging in der vergangenen Nacht, kurz nach 1 Uhr, ein Ford in der Ammerschen Landstraße in Flammen auf. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie eine maskierte Person das Auto in Brand setzte und danach flüchtete. Die Polizei konnte wenig später, aufgrund von Zeugenhinweisen, zwei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren noch in der Nähe des Tatortes vorläufig festnehmen. Die Beamten stoppten die Männer in ihrem Auto. Bei einem der Täter fanden sie Beweismittel, die auf die Tat hindeuteten. Er räumte die Tat gegenüber den Polizisten ein. Zur Motivlage sind jedoch noch keine Aussagen möglich. Inzwischen befinden sie sich wieder auf freiem Fuß. Gegen sie wird nun wegen Brandstiftung ermittelt. Der Ford brannte vollständig aus.

