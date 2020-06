Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Täterin stellt sich nach Öffentlichkeitsfahndung

Mühlhausen (ots)

Am Mittwoch veröffentlichte die Polizei Bilder einer Überwachungskamera aus einem Einkaufsmarkt in Mühlhausen. Eine Frau hatte im Januar eine Geldbörse eingesteckt, die ein Kunde versehentlich liegen ließ. Der Kunde erstattete Anzeige. Noch am Mittwochabend meldete sich die 36-jährige Gesuchte bei der Polizei in Mühlhausen und gab zu, damals die Geldbörse eingesteckt zu haben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell