Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Kind

Mülverstedt (ots)

Am 17.06.2020, gegen 16:15 Uhr verschwand die 13-jährige Freya Görbing aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Mülverstedt. Freya wirkt, als sei sie bereits 15. Sie ist ca. 165cm groß, hat blonde schulterlange Haare, weist deutliche Anzeichen einer Borderlinerin mit entsprechenden Verletzungen an den Unterarmen auf.

Sie trägt weiße Turnschuhe, eine schwarze Jeanshose, ein weißes T-Shirt mit Ying-Yang-Muster, eine Brille und Kopf-/ Ohrhörer. Sie ist noch nicht lange in Mülverstedt wohnhaft und hat daher keine Ortskenntnisse.

Wer Freya sieht, wird dringend gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, Tel. 03601/451-223 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Unstrut-Hainich

Telefon: 03601 4510

E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell