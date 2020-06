Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher stehlen Tabak aus Supermarkt

Bad Frankenhausen (ots)

Tabak im Wert von mehreren hundert Euro erbeuteten Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch aus einem Supermarkt am Salzwiesenrain. Gegen 3.20 Uhr löste der Einbruchsalarm aus. Als die Polizisten kurze Zeit später eintrafen, entdeckten sie, dass der oder die Unbekannten die Schiebetüren zum Markt gewaltsam geöffnet hatten. Die Täter waren bereits mit ihrer Beute geflüchtet. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Wer hat den Einbruch bemerkt? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Marktes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

