Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nächtlicher Besuch im Schulgarten

Heldrungen (ots)

Zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt auf das Gelände einer Gemeinschaftsschule Am Bahnhof. In weiterer Folge begaben sie sich in den Bereich des Schulgartens. Aus einem Geräteschuppen erbeuteten der oder die Täter Werkzeuge. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

