Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann versucht in Wohnung einzudringen

Nordhausen (ots)

Einen Schrecken bekamen die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Nacht zu Mittwoch in der Semmelweisstraße. Gegen 4 Uhr bemerkten sie, wie ein Unbekannter gerade versuchte, über ein Fenster in die Wohnung einzudringen. Der Mann flüchtete in Richtung des Supermarktes, als die Bewohner auf seinen Einbruchsversuch aufmerksam geworden sind. Vermutlich hangelte sich der Mann, der mit einem weißen T-Shirt bekleidet war, über mehrere Balkone zu dem betroffenen Fenster im zweiten Obergeschoss. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Mann machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

