LPI-NDH: Unbekannte steckt vergessene Geldbörse einfach ein, die Polizei sucht nun Zeugen

Mühlhausen (ots)

Die unbekannte Frau steht im Verdacht, am Montag, 13. Januar, zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr, eine Geldbörse unterschlagen zu haben. Der 68-jährige Eigentümer ließ die Geldbörse beim Einkaufen im Rewe Markt, in der Wanfrieder Straße, nach dem Bezahlen an der Kasse, unbemerkt, liegen. Anhand einer Videoaufzeichnung geht der Ermittler davon aus, dass die auf dem Bild gezeigte Frau die Geldbörse in ihre Einkaufstasche gesteckt hat und den Laden verließ. Die Unbekannte ist Brillenträgerin und trug zum Tatzeitpunkt ihre blonden Haare, vermutlich gefärbt, zum Pferdeschwanz gebunden. Auffällig ist die große, graue Einkaufstasche, die die Tatverdächtige bei sich führte. Wer erkennt die Frau oder kann Hinweise zu deren Aufenthalt geben? Zeugen melden sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510.

