Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Flaschen auf Fahrzeuge geworfen

Nordhausen (ots)

Ein Mitsubishi ist in der Nacht zu Mittwoch durch eine geworfene Flasche beschädigt worden. Das Auto war in der Ostrower Straße abgestellt, als es kurz nach Mitternacht von der Glasflasche auf dem Dach getroffen wurde. Möglicherweise warf ein Anwohner die Flasche von seiner Wohnung aus einem der oberen Stockwerke. Bereits am Dienstagabend meldeten Zeugen, dass ein Mann, gegen 18.30 Uhr, in der Ostrower Straße Flaschen auf fahrende Autos warf. Hierbei entstand kein Schaden. Die Ermittlungen zum Flaschenwerfer dauern an.

