Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Alkoholeinfluss aufgefahren

Nordhausen (ots)

Seinen Führerschein musste ein 31 Jahre alter Autofahrer am Dienstag in Nordhausen abgeben. Er war mit seinem Volvo auf der Kasseler Landstraße unterwegs. An der Ampel im Bereich der Autobahnauffahrt fuhr er auf den haltenden Mazda eines 58-Jährigen auf. Der Volvo-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme führten Polizisten mit ihm ein Alkoholtest durch. Dieser ergab über 1,3 Promille. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 20000 Euro.

