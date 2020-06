Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nächtliche Vollsperrung der Bundesstraße nach umgekippten Lkw aufgehoben

Horsmar (ots)

Bis Mittwochmorgen, 6 Uhr, war die B 247 zwischen Mühlhausen und Horsmar voll gesperrt. Ein Lkw, beladen mit Lebensmitteln, war dort am späten Dienstagnachmittag in Richtung Horsmar unterwegs und nach rechts von der Straße abgekommen. Der Anhänger rutschte in eine Böschung und kippte zur Seite. Die Bergungsarbeiten dauerten die gesamte Nacht. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 40000 Euro geschätzt, der 39-jährige Fahrer blieb unverletzt.

