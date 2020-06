Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Mühlhausen (ots)

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Dienstag, kurz vor 18 Uhr, in Mühlhausen. Der 59 Jahre alte Fahrer eines Opel befuhr die Thomas-Müntzer-Straße aus Richtung Görmar. Auf Höhe des Viadukts überholte er einen Renault. Nach dem Überholvorgang soll dieser aus noch ungeklärter Ursache auf den Opel aufgefahren sein, worauf der 33-jährige Renault-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Renault brach seitlich aus und kollidierte mit einem Baum. In der Folge erfasste er einen Fußgänger, der am Fahrbahnrand in Richtung Brunnenstraße entlang lief. Erst ein weiterer Baum konnte den Renault zum Stehen bringen. Der 47 Jahre alte Fußgänger musste mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die 23 Jahre alte Beifahrerin im Renault erlitt einen Schock. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und der Unfallursache dauern an. Vor Ort kam ein Unfallgutachter zum Einsatz.

