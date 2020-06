Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallstelle zwischen Leinefelde und Heiligenstadt geräumt, Drei Menschen verletzt, Rettungshubschrauber im Einsatz

Bodenrode (ots)

Seit 13 Uhr ist die Unfallstelle auf der L 3080 zwischen Leinefelde und Heiligenstadt wieder frei. Gegen 9.55 Uhr war es hier zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 63-jährige Autofahrerin befuhr die Landstraße mit ihrem Toyota Yaris in Richtung Heiligenstadt. Auf der Strecke Weimarskamp überholte sie, Zeugenaussagen zufolge und trotz Verbot, einen Lkw. Beim Einscheren fuhr sie in das Heck des vorausfahrenden Opel. Der geriet daraufhin in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Kia Picanto zusammen. Der Toyota kam von der Straße ab und kippte im Straßengraben zur Seite. Die 63-Jährige Frau im Toyota musste von den Kameraden der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte die schwerverletzte 60-jährige Fahrerin des Picanto, nach der Bergung, ins Krankenhaus. Der 41-jährige Fahrer des Opels kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Alle Unfallautos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 30000 Euro geschätzt. Zum genauen Unfallhergang und der Unfallursache ermittelt die Polizei.

