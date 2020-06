Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Nordhausen (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Montag ereignete, sucht die Polizei zeugen. Die Fahrerin eines VW stellte ihr Fahrzeug gegen 7.45 Uhr auf dem Parkplatz in der Grimmelallee, welcher an die Ärztehäuser und ein Fitnessstudios grenzt, ab. Als sie ihren Golf gegen 14 Uhr wieder nutzen wollte, stellte sie unfallbedingte Schäden an dem Auto fest. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle bereits unerlaubt verlassen, ohne den Unfall zu melden. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem bislang Unbekannten Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

