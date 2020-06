Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannter beschädigt Zaun einer Firma

Bad Langensalza (ots)

Am späten Montagabend machte sich ein Unbekannter am Zaun einer Firma in der Bad Nauheimer Straße zu schaffen. Ein Zeuge bemerkte gegen 22.20 Uhr, wie der Mann Holzpfähle aus dem Boden riss und die Zaunanlage beschädigte. Anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad in Richtung Gutenbergstraße. Die hinzugerufenen Polizisten konnten den Flüchtigen nicht mehr feststellen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

